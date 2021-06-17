Полицейский пытался съесть полученную взятку на Черкасщине, - прокуратура

На Черкасщине полицейский вымогал $2 тыс. за возврат изъятого автомобиля. Во время задержания он пытался съесть полученные деньги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасщины.

Так, старший дознаватель сектора дознания Уманского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области требовал неправомерную выгоду в размере 2000 долларов США за возвращение изъятого автомобиля "Audi" А6.

15 июня около 16:00, полицейский, находясь рядом с помещением Нацполиции во время встречи с заявителем, получил от него часть неправомерной выгоды в размере 500 долларов США после чего был задержан.

С целью избежания уголовной ответственности и уничтожения улик задержанный пытался съесть полученные денежные средства.

Сейчас решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Полицейскому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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