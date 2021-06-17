Полицейский пытался съесть полученную взятку на Черкасщине, - прокуратура
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасщины.
Так, старший дознаватель сектора дознания Уманского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области требовал неправомерную выгоду в размере 2000 долларов США за возвращение изъятого автомобиля "Audi" А6.
15 июня около 16:00, полицейский, находясь рядом с помещением Нацполиции во время встречи с заявителем, получил от него часть неправомерной выгоды в размере 500 долларов США после чего был задержан.
С целью избежания уголовной ответственности и уничтожения улик задержанный пытался съесть полученные денежные средства.
Сейчас решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Полицейскому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.