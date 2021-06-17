Жуткая статистика: с начала лета на водоемах Украины погибли 52 человека, 14 из них - дети, - ГСЧС

52 человека, из которых 14 - дети, погибли на водоемах Украины с начала лета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Жуткая статистика, свидетельствующая о равнодушном отношении граждан к вопросам собственной безопасности во время пребывания на водоемах, а также легкомысленном отношеним взрослых к безопасности молодого поколения", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что только за минувшие сутки, 16 июня, утонули четверо взрослых и двое детей.

Так, в Киеве, 16 июня на озере Прудник в Днепровском районе водолазно-спасательным отделением на расстоянии 10 м от берега и на глубине 3 м, обнаружено, изъято из воды и передано работникам полиции тело гражданина 2002 г.р., который утонул во время купания, предварительно, после принятия спиртных напитков.

В этот же день в г. Червоноград Львовской области на р. Солокия работниками местной спасательной станции обнаружено и изъято из воды тело подростка 2007 г.р., местного жителя.

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Еще один подросток 2006 г.р. утонул из-за нарушения правил поведения на воде в г. Покровске Донецкой области на городском пруду №2.

Едва не пополнил печальную статистику утопленников мужчина 1983 г.р., который при попытке переплыть лиман обессилел и нуждался в помощи. Отделением аварийно-спасательного отряда специального назначения он был спасен. Случай произошел в акватории Бугского лимана в г. Николаеве.

"Спасатели обеспокоены такой статистикой. Жара, которая царит в Украине, заставляет людей искать убежище у воды, а любой водоем, особенно не оборудованный для купания, представляет смертельную угрозу", - добавили в ведомстве.