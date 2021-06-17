"Слуга народа" поддержит законопроекты по судебной реформе в том виде, в котором рекомендовала Венецианская комиссия, - Арахамия
Об этом в комментарии журналистам в ВР сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что законопроекты о ВККС и ВСП разблокируют начало судебной реформы, так как касаются процесса наема и проверки судей.
"Эти два законопроекта являются решающими и, я бы сказал, составляют 70% реформы", - отметил он.
По поводу решения Венецианской комиссии об инициативах президента Зеленского в судебной сфере, Арахамия уточнил: "Там очень много правок, и неправильно, что люди в Фейсбуке обсуждают отдельные поправки, нужно видеть всю картину. Я прогнозирую, что этот законопроект за время рассмотрения существенно изменится. Позиция фракции "Слуги народа" - принять закон в том виде, в котором рекомендовала Венецианская комиссия".
По его словам, сперва пройдет реформа Высшего совета правосудия, затем - Высшей квалификационной комиссии судей. То есть, нереформированный ВСП не будет влиять на ВККС.
Предполагается, что состав ВСП будет сформирован по паритетному принципу, из украинских и международных экспертов.