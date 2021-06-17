Саммит Байдена и Путина прошел скорее со знаком плюс, - Песков
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Саммит российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байден прошел скорее со знаком плюс.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
По его словам, встрече предшествовала долгая подготовка, с самого начала были предупреждения от завышенных ожиданий.
"Но сейчас можем сказать, в первую очередь, основываясь на оценке самого президента, что прошел он скорее со знаком плюс", — сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что саммит был результативным, поскольку лидеры могли прямо изложить друг другу свои позиции, а также понять, где можно, а где пока нельзя взаимодействовать.