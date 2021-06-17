У президента Германии Штайнмайера отвергли критику со стороны посла Украины Мельника о выставке в Берлине: Он делает плохую услугу своей стране

В канцелярии президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) отвергли резкую критику посла Украины Андрея Мельника относительно памятного мероприятия по случаю 80-летия нападения нацистской Германии на Советский Союз во Второй мировой войне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Как сообщила в среду, 16 июня, президентская канцелярия, решение украинского посла не участвовать в мероприятии вместе со Штайнмайером вызывает сожаление и противоречит убеждению президента, "что память об этой войне должна иметь объединяющий эффект, над всеми разногласиями и конфликтами" .

Как ожидается, президент ФРГ в пятницу, 18 июня, откроет в музее выставку "Измерения преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне", а также выступит с речью.

Напомним, что посол Украины в Германии Андрей Мельник бойкотирует памятное мероприятие по случаю 80-летия нападения нацистской Германии на Советский Союз, поскольку он происходит в музее, в названии которого содержится упоминание только о России - в Немецко-русском музее "Берлин-Карлсгорст". Это "оскорбительно с точки зрения украинцев, очень плачевно и одновременно странно", написал посол в письме к директору музея, который получило в свое распоряжение агентство dpa.

Посол критикует тот факт, что постоянная выставка в музее посвящена войне между нацистской Германией и Советским Союзом (СССР), однако музей до сих пор вспоминает в своем названии только Россию, а не все остальные советские республики, такие как Украина и Беларусь, потерявших миллионы во Второй мировой войне.

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"Таким образом, СССР де-факто приравнивается к России, что является искажением истории, которое следует жестко отбросить", - пишет Мельник.

Канцелярия федерального президента решительно отвергла это утверждение как ложное. Общий удар посла против немецкой политики памяти является неприемлемым, заявили в ведомстве Штайнмайера.

"Этим общим обвинением он (Мельник) делает плохую услугу оправданным интересам своей страны, а также немецко-украинским отношениям", - отметили в администрации немецкого президента, цитирует агентство dpa.