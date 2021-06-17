Дело о рекордной взятке в $6 млн: ВАКС приговорил Мазурову к 5 годам тюрьмы с отсрочкой на 2 года испытательного срока

Экс-чиновница ГФС и доверенное лицо министра экологии времен Януковича Николая Злочевского Елена Мазурова, получила 5 лет тюрьмы с отсрочкой на 2 года испытательного срока по делу о рекордной взятке в $6 млн.

Об этом в Facebook сообщил агент НАБУ Евгений Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины и вынес первый обвинительный приговор по делу о рекордной взятке! Елена Мазурова, доверенное лицо Злочевского, год назад была арестована во время дачи взятки руководству НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в размере $6 млн. Под давлением железобетонной доказательной базы она признала вину, пошла на сотрудничество со следствием и дала показания как на соучастников совершения преступления (речь идет об экс-заместителе председателя ГНС Киева Николая Ильяшенко и экс-директоре по правовым вопросам компании "Бурисма" Андрее Киче), так и на заказчика дачи взятки, бывшего министра экологии, Николай Злочевского, который сейчас скрывается от следствия и находится в международном розыске", - говорится в сообщении.

Так, суд по согласованию с прокурорами, приговорил обвиняемую к 5 годам тюрьмы с отсрочкой на 2 года в виде испытательного срока.

"На очереди Ильяшенко и Кича, от показаний которых уже фактически ничего не зависит, потому что они упустили свой шанс на сотрудничество - надо было думать раньше. Так им рассчитывать на условный срок не приходится", - отметил Шевченко.

Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Оба дела касались "Бурисмы". Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. Еще 1 миллион долларов передаватели взятки намеревались поделить между собой.

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