Потураев с трибуны ВР: "Эпоха бедности завершится, когда расстреляют фракцию, состояние которой сопоставимо с бюджетом Украины". ВИДЕО

Заявление "слуги народа" Никиты Потураева о взаимосвязи между "завершением эпохи бедности" и "расстрелом фракции, состояние которой сопоставимо с бюджетом Украины", сделанное во время заседания Верховной Рады, возмутило нардепа ОПЗЖ Илью Киву.