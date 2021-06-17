Потураев с трибуны ВР: "Эпоха бедности завершится, когда расстреляют фракцию, состояние которой сопоставимо с бюджетом Украины". ВИДЕО
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Заявление "слуги народа" Никиты Потураева о взаимосвязи между "завершением эпохи бедности" и "расстрелом фракции, состояние которой сопоставимо с бюджетом Украины", сделанное во время заседания Верховной Рады, возмутило нардепа ОПЗЖ Илью Киву.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, Кива выбежал к трибуне парламента и начал говорить что-то Потураеву и спикеру Дмитрию Разумкову.
"Он сказал... вытянет и расстреляет... народ Украины", - слышны отрывки слов Кивы на записи заседания парламента.
Возле трибуны парламента возник конфликт, в котором учавствовали нардепы ОПЗЖ и "Слуги народа". Спикер парламента был вынужден объявить перерыв на 15 минут.