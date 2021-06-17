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Потураев с трибуны ВР: "Эпоха бедности завершится, когда расстреляют фракцию, состояние которой сопоставимо с бюджетом Украины". ВИДЕО

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Заявление "слуги народа" Никиты Потураева о взаимосвязи между "завершением эпохи бедности" и "расстрелом фракции, состояние которой сопоставимо с бюджетом Украины", сделанное во время заседания Верховной Рады, возмутило нардепа ОПЗЖ Илью Киву.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, Кива выбежал к трибуне парламента и начал говорить что-то Потураеву и спикеру Дмитрию Разумкову.

"Он сказал... вытянет и расстреляет...  народ Украины", - слышны отрывки слов Кивы на записи заседания парламента.

Возле трибуны парламента возник конфликт, в котором учавствовали нардепы ОПЗЖ и "Слуги народа". Спикер парламента был вынужден объявить перерыв на 15 минут.

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Топ комментарии

  • cimbitep
    дохтур наук кивин орал что-то о народе Украины. мне интересно, при чем тут народ Украины, если речь шла о жЫвотных из ЗАЖОПЫ, не имеющих отношения ни к народу, ник Украине?
  • Тупин Вова
    Тогда расстреливали цвет нации и интеллегенцию. Вы в ОПЗЖ видите или первых или вторых?
  • Тупин Вова
    Чем Кива недоволен? Высказано мнение большинства подавляющего Украины.
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