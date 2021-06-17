Проект изменений в Налоговый кодекс "сырой" и может нанести ущерб экономике и украинцам, - экономист

Предложенные правительством налоговые изменения (законопроект 5600) будут тормозить восстановление экономического роста и ухудшат инвестиционный климат страны, их нельзя принимать.



Об этом написал экономист Борис Кушнирук в блоге на "Лиге".

"Украинская экономика не оправилась от карантина, убытков и спада. И своими налоговыми новациями чиновники могут сделать все, чтобы устойчивое восстановление экономики так и не началось ", - написал Кушнирук.

По его словам, предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс "сырые", а их последствия - не просчитаны. Нет баланса между повышением налоговой нагрузки и возможностями бизнеса развиваться, ведь акцент смещен в фискальном направлении. Поэтому законопроект требует основательной доработки.

Экономист также отметил, что локомотивом экономического роста может стать большой бизнес, однако власти намерены усилить давление на него этим законопроектом.

"Предложенные изменения в НКУ не только будут создавать проблемы для малого и среднего бизнеса, но и существенно осложнят положение крупного бизнеса. Особое возражения вызывают нормы, которые, по сути, имеют эффект обратного действия. Нельзя сначала давать тарифные льготы инвесторам "зеленой" энергетики, а потом, когда они уже инвестировали миллиарды долларов, с помощью дополнительных налогов фактически обворовывать их. Также нельзя сначала предусматривать право бизнеса уменьшать налоговые обязательства по налогу на прибыль, а потом внедрять нормы, которыми только 50% убытков прошлых лет можно отнести на результаты хозяйственной деятельности ", - пояснил Кушнирук.

Он подчеркнул: обе эти нормы имеют характер обратного действия, и их принятие нанесет серьезный ущерб инвестиционному климату Украины, ведь инвесторы крайне негативно реагируют на нестабильность законодательства и правил игры.

"Инвесторы, в том числе те, кто только присматривается к возможности инвестирования в украинскую экономику, вряд ли захотят иметь дело с государством, которое может задним числом менять правила игры, и, по сути, отбирать у инвесторов их средства", - написал Кушнирук.

Ранее член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что Украина уже потеряла миллиарды инвестиций из-за бесконечных налоговых инициатив правительства, и сейчас из страны уходят последние инвесторы.

В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, комментируя налоговые инициативы правительства, заявила, что власти долджны снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.

Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.