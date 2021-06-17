Песков объяснил слова Путина про Украину "мазком" и заявил, что РФ пристально следит за движением государства в НАТО - это "красная линия"

Путин и Байден не обсуждали углубленно тему Украины, она была обозначена в арсенале проблем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам встречи лидеров двух стран, которая состоялась в среду в Женеве.

Так, Песков, отвечая на просьбу пояснить слова Путина о том, что тема возможного вступления Украины в НАТО затрагивалась на саммите лишь "мазком" сообщил: "Про Украину "мазком" могу объяснить эти слова Владимира Путина: углубленного обсуждения украинских дел не было. Как проблема в арсенале вот этих завалов, которые у нас есть, она была обозначена, но детального проговора не последовало".

По его словам, тема вступления Украины в Североатлантический альянс - это то, за чем Россия пристально наблюдает и то, что является для РФ "действительно той самой красной линией", о которой неоднократно говорил Путин.

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"Мы слышали во время европейского турне президента Байдена, первый раз он достаточно однозначно говорил о потенциальной возможности предоставления Украине ПДЧ (плана действий по членству в НАТО. - Ред.), это первый раз было сказано на таком самом высоком уровне и, конечно, это вызывает нашу обеспокоенность", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, что говорил Байден на саммите в Женеве по вступлению Украины в НАТО, Песков сказал: "Здесь я не могу вам точно сказать, что было на узком составе, но в расширенном составе это подробно не обсуждалось".

Напомним, президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин встретились на вилле "Ла Гранж" в Женеве 16 июня.

Саммит продолжался около четырех часов. Байден подарил президенту России пару специальных солнцезащитных очков-авиаторов, а российский президент - письменный набор "Москва" с хохломской росписью.

Байден заявил Путину о приверженности США суверенитету Украины, затронул тему Беларуси. Байден уклонился от ответа, доверяет он Путину, он сказал, что в случае, если российский оппозиционер Алексей Навальный умрет в тюрьме, последствия будут разрушительными.