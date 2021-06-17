Работаем над тем, чтобы РФ своими учениями и действиями не создавала препятствия для торговли в Черноморском регионе, - Кулеба

На переговорах Президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы МИД всегда присутствует тема развития украинской морской отрасли, портов, привлечения инвестиций в концессии, развития транзитных маршрутов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы боремся за место Украины под солнцем, и эта борьба особенно актуальна сейчас, когда меняются цепи поставок в результате пандемии COVID-19. Любые новые проблемы - это также новые возможности. Задача Министерства иностранных дел - минимизировать проблемы и максимально вжать выгоды для Украины и украинского бизнеса", - отметил глава МИД.

По словам Кулебы, МИД всегда будет надежным партнером для украинского бизнеса и постоянно работает над созданием возможностей на иностранных рынках, поддержки украинских экспортеров в вопросах сертификации, налаживания контактов с органами власти, решением проблем.

"Отдельный важный вопрос - безопасность Черноморского региона. Если не будет безопасности - не будет и безопасной торговли. Вместе с международными партнерами мы работаем над тем, чтобы стабилизировать ситуацию в Черном море. Чтобы Российская Федерация своими учениями и действиями не создавала препятствия для торговли. Это одна из приоритетных задач МИД", - подчеркнул министр.

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