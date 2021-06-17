19 и 21 июня в Чернигове будет работать пункт массовой вакцинации от COVID-19, - ОГА

Чернигове 19 и 21 июня будет работать пункт массовой вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черниговской ОГА.

"19 и 21 июня в Чернигове в актовом зале Деснянского районного совета (проспект Победы, 141) будет работать пункт массовой вакцинации. Сделать прививку от коронавируса смогут все желающие: те, кто предварительно записался в ресурсе "Дія" или на горячей линии Минздрава, а также в режиме живой очереди. Пункт прививки будет работать с 9 утра до 15 часов дня", - говорится в сообщении.

С собой нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

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