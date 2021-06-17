Кабмин отменил запрет на въезд из Индии
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Кабинет Министров Украины решением от 16 июня 2021 года отменил ограничения на въезд на территорию Украины для прибывающих из Индии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Документ исключает из постановления Кабмина от 9 декабря 2020 года №1236 пункт, которым устанавливался полный запрет на пересечение границы Украины иностранцами или лицами без гражданства, которые прибыли из Индии или находились на её территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней.
Исключением являлись иностранцы и лица без гражданства, которые временно или постоянно проживают в Украине, или являются супругами или детьми граждан Украины.
Ограничения действовали со 2 мая 2021 года.