Кабмин отменил запрет на въезд из Индии

Кабинет Министров Украины решением от 16 июня 2021 года отменил ограничения на въезд на территорию Украины для прибывающих из Индии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Документ исключает из постановления Кабмина от 9 декабря 2020 года №1236 пункт, которым устанавливался полный запрет на пересечение границы Украины иностранцами или лицами без гражданства, которые прибыли из Индии или находились на её территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней.

Исключением являлись иностранцы и лица без гражданства, которые временно или постоянно проживают в Украине, или являются супругами или детьми граждан Украины.

Ограничения действовали со 2 мая 2021 года.

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