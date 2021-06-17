Еще два центра массовой вакцинации заработают в Харькове в ближайшие выходные, - ОГА

В Харькове в ближайшие выходные планируется развернуть еще два центра массовой вакцинации в дополнении к тому, который работал в минувшую субботу и воскресенье.

Об этом сообщил заместитель главы облгосадминистрации Михаил Черняк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На эти выходные планируем запустить еще два центра вакцинации. Сегодня-завтра - подготовительная работа. В субботу, надеюсь, они заработают... Об адресах (новых центров. - Ред.) проинформируем, когда они будут готовы ", - сказал Черняк на брифинге в четверг.

Он уточнил, что пункты вакцинации будут развернуты в помещениях, предоставленных харьковскими предпринимателями в бизнес-центрах в районе Южного вокзала и ул.Космическая.

Во всех трех центрах будут вакцинировать препаратом Сoronavac.

Черняк также сообщил, что ОГА рассматривает возможность дальнейшего увеличения количества центров массовой вакцинации, которые будут работать в выходные, в том числе изучается возможность открыть такие центры на уровне ОТГ в области.

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