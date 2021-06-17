Зеленский раскритиковал Запад: Украинцы на Донбассе гибнут за принципы, которые проповедуют НАТО и ЕС

Украина направит все ресурсы на создание сильной армии, если Запад не окажет ей помощь в военной сфере для решения конфликта на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданиям Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

Глава государства посетовал на то, что украинцы гибнут в ходе конфликта на Донбассе, так как, по заверению Зеленского, война в Европе должна быть проблемой не только самой Украины.

Президент указал, что украинцы на Донбассе "гибнут за все те принципы, которые проповедуют и отстаивают лидеры НАТО и Евросоюза".

"Если Украина самостоятельно будет решать эту глобальную проблему [с Донбассом], у нас не будет иного пути, чем превратиться в очень сильную, самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе. И на это мы просто потратим все, что у нас есть: много человеческого потенциала, много талантливых людей. Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом. Ничего хорошего в войне нет", - сказал Зеленский.

Также он выразил уверенность в том, что в НАТО поддерживают присоединение Украины и предоставление ей Плана действий по членству в Альянсе, но раскритиковал Запад за отсутствие конкретики в диалоге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский снова не ответил на вопрос "Путин - убийца?": Нельзя отвечать на такие вопросы, даже если очень хочется

"Мне кажется, конкретики не будет. Это мои опасения", - признался Зеленский.

Он добавил, что такие претензии Киев имеет к главе Белого дома Джо Байдену.

"Я хочу от президента США конкретики для Украины. Если мы говорим о ПДЧ в НАТО — я очень хотел бы услышать конкретику: "да" или "нет". Я понимаю, что это должна быть согласованная позиция стран Альянса. Но мы должны понять даты и вероятность вступления в НАТО для Украины", - сказал он.

При этом глава государства уточнил, что в ходе недавнего телефонного разговора с Байденом были подняты вопросы об увеличении качественной технической и военной помощи, выделении средств Украине, но не привел никаких подробностей.

В беседе с иностранными журналистами Зеленский выразил озабоченность также и в связи с тем, что "у России с некоторыми странами Европы — общий экономический процесс", имея в виду, в том числе, "Северный поток - 2". Киев опасается, что после запуска газопровода Москва может прекратить транзит энергоносителя через украинскую территорию, что приведет к потере Украиной около $3 млрд в год.

"Для нас "Северный поток - 2" - это оружие против Украины. Это политическое оружие, и пока в направлении "Северного потока - 2" всех переигрывает Россия. Мы должны получить гарантии безопасности, я считаю это вполне справедливым. А самое главное в гарантиях безопасности - это возвращение наших территорий", - пояснил Зеленский.

По его словам, Киев хочет получить "справедливую" компенсацию за ввод "Северного потока - 2" - "прекращение войны, спокойствие и стабильность на всей территории независимой Украины".

"Мы будем бороться, несмотря ни на что, за нашу государственность и против "Северного потока - 2", нравится это кому-то из наших европейских партнеров или нет", — пообещал Зеленский.