109 админматериалов за год за вождение пьяным и без прав: в Запорожской области 30-летний водитель установил своеобразный рекорд

В Запорожской области полицейские составили на водителя 109 административных материалов в течение 12 месяцев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожской области.

"С мая 2020 года по июнь 2021 года запорожские патрульные составили на 30-летнего водителя транспортного средства Renault Megane 54 протокола по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и вынесли 55 постановлений по ч. 4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУоАП", - сказано в сообщении.

В полиции напомнили, что что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность:

- если водитель впервые в течение года садится за руль в нетрезвом состоянии, его ждет штраф в размере 17 000 грн и лишение права управления на 1 год.

- если он совершает такое правонарушение во второй раз в течение года, то штраф удваивается - 34 000 грн и лишение права управлять автомобилем на 3 года.

Если же водитель садится за руль в нетрезвом состоянии в третий раз в течение года, то штраф составит 51 000 грн, а лишение права управления автомобилем - на 10 лет.

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