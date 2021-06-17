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109 админматериалов за год за вождение пьяным и без прав: в Запорожской области 30-летний водитель установил своеобразный рекорд

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109 админматериалов за год за вождение пьяным и без прав: в Запорожской области 30-летний водитель установил своеобразный рекорд
В Запорожской области полицейские составили на водителя 109 административных материалов в течение 12 месяцев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожской области.

"С мая 2020 года по июнь 2021 года запорожские патрульные составили на 30-летнего водителя транспортного средства Renault Megane 54 протокола по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и вынесли 55 постановлений по ч. 4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУоАП", - сказано в сообщении.

В полиции напомнили, что что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность: 

- если водитель впервые в течение года садится за руль в нетрезвом состоянии, его ждет штраф в размере 17 000 грн и лишение права управления на 1 год.

- если он совершает такое правонарушение во второй раз в течение года, то штраф удваивается - 34 000 грн и лишение права управлять автомобилем на 3 года.

Если же водитель садится за руль в нетрезвом  состоянии в третий раз в течение года, то штраф составит 51 000 грн, а лишение права управления автомобилем - на 10 лет.

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109 админматериалов за год за вождение пьяным и без прав: в Запорожской области 30-летний водитель установил своеобразный рекорд 01

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Топ комментарии

  • Vasily G
    Штраф - Позбавлення прав на довічне - Ув"язнення
  • Anatoly Kondrashow
    итак, закон не эффективен против психопатов и психбольных. он - потенциальный убийца, его надо закрывать.
  • Hanka Panyanka
    почему в законе не предусмотрено, что делать с упоротыми? просто тупо ждать, когда он кого-то убьет?
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