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Включение в повестку дня Рады законопроекта об отсрочке украинского дубляжа в кино произошло по ошибке секретариата: мы все не поняли, за что голосуем, - "слуга народа" Потураев

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Включение в повестку дня Рады законопроекта об отсрочке украинского дубляжа в кино произошло по ошибке секретариата: мы все не поняли, за что голосуем, - "слуга народа" Потураев
Включение в повестку дня Верховной Радой отсрочки вступления в силу очередных статей языкового закона произошло по ошибке.

Об этом в кулуарах Верховной Рады сообщил журналистам нардеп "СН", глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы видели, что зал не принял, Комитет не рассматривал. То, что это попало в зал, является ошибкой, и произошло это на основании моего старого письма о включении в повестку дня, от чего мы потом отказались. Мне жаль, что техническая ошибка секретариата стала той точкой, на основании которой рассыпалась фракция "Голос" - они, как и мы все, не поняли, за что голосуют", - сказал он.

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Ране ВР включила в повестку дня законопроект об отсрочке украинского дубляжа в кино. Это постановление поддержали 227 народных депутатов, при 226 необходимых. Позже нардепы "Голоса" Роман Костенко, Кира Рудик, Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Андрей Осадчук заявили, что отзывают свои голоса за это постановление.

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Топ комментарии

  • Alex Newman
    Беремо, напомацки, будь-який щоденний зашквар ЗЕбаната і його банди. Уявляємо собі, що це сталося за часів Порошенка. Відчуваєте, який сморід миттєво підняли би "недорогеньки"? А зараз нічого, тиша, весь цей піпєц і на хліб мажеться норм, і без солі залазить....

    Включение в повестку дня Рады законопроекта об отсрочке украинского дубляжа в кино произошло по ошибке секретариата: мы все не поняли, за что голосуем, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 4197
  • Andriy Zlochevskiy
    Так і країну прої..те, а потім скажете - технічна помилка
  • Олександр Дніпро
    Включение в повестку дня Рады законопроекта об отсрочке украинского дубляжа в кино произошло по ошибке секретариата: мы все не поняли, за что голосуем, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 9821
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