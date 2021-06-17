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Правительственная делегация Казахстана планирует пролоббировать интересы асбестового монополиста

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Правительственная делегация Казахстана планирует пролоббировать интересы асбестового монополиста
Казахские чиновники планируют убедить украинскую сторону снять запрет использования асбеста в производстве строительных материалов.

Об этом сообщили источники ЭП.

По словам собеседников ЭП, казахские чиновники планируют обсудить этот вопрос на анонсированном первым вице-премьером Алексеем Любченко 14-м заседании Межгосударственной украинского-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится 18 июня 2021 года.

По информации ЭП, лоббирование происходит в пользу российско-казахского холдинга "Kusto group", который владеет в Украине монопольным производством шиферной кровли из асбеста. Также ЭП стало известно, что в 2017 году лоббисты смогли остановить запрет использования асбеста, отменив через суд соответствующий приказ Министерства здравоохранения Украины.

На запрос ЭП по повестке дня заседания и составу делегаций, Министерство экономики ответило в устной форме, что эта информация не относится к публичной.

По данным источников ЭП, в заседании Комиссии планируется участие, в частности, представителей Минторга и Министерства инфраструктурного развития Казахстана и планируется встреча с первым вице-премьером Украины, министром экономики Любченко по вопросу асбеста.

В феврале 2021 года нардепы поддержали в первом чтении законопроект №4142, ст. 27 которого предусматривает установление запрета производства и использования асбеста независимо от вида, а также асбестосодержащих изделий и материалов.

В апреле глава Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в интервью "Интерфакс-Украина" заявил, что вопрос запрета использования асбеста оказался очень чувствительным для Казахстана.

По словам Радуцкого, посольство Казахстана направило письмо с просьбой не принимать законопроект с нормой о запрете асбеста.

"Этот закон оказался между молотом и наковальней, в частности и потому, что он наконец запрещает использование в Украине асбеста. А есть группа, которая лоббирует его сохранение", - сказал тогда нардеп.

По его словам, ко второму чтению законопроект получил около 900 поправок.

"Слишком много лоббистских интересов затрагивает этот закон: от кого мы только не получаем сейчас письма с требованиями убрать норму, запрещающую асбест, а асбест - это шифер.

У нас даже есть письмо из посольства Казахстана, которое просит не принимать этот закон. Сейчас вокруг законопроекта очередная баталия - лоббисты просят предоставить переходный период, хотя еще в 2017 году был приказ Минздрава, в котором запрещалось использование асбеста, но тогда Минюст не юстовал эту норму. Максимальный переходный период, который мы можем дать - это год", - говорил в интервью "Интерфакс-Украина" Радуцкий.

Всемирная организация здравоохранения признает асбест опасным для здоровья. А в классификации Международного агентства по изучению рака все типы асбеста отнесены к первой группе канцерогенов.

В соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС Украина должна ввести запрет на использование асбеста в производстве в рамках адаптации украинского законодательства до 31 октября 2021 года (7 лет с даты подписания Договора).

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Топ комментарии

  • Олег Куницин
    Пуская казашье и кацапье его хоть жопой жрут, а нам спонсировать казахокацапских дельцов за счет здоровья украинского народа пора заканчивать. Но скорее всего найдутся чиновничьи гниды, которые продадутся кацапоказашьим жуликам.
  • Яр Холодний
    Я знаю! Однак його пил - один з головних природних канцерогенів (особливо для легень при вдиханні!) Тому в Європі Канаді США Австралії і деяких інших країнах його використання ЗАБОРОНЕНО!!!
  • Aleksiey Ykropovich
    У Британії теж заборонено.
    45 років шифер...."гарний матеріал" коштує людське життя. То на думку васі путлера то дешевше ніж 260 грн., за андулін чи щось іньше, вася путлер не зовсім розумна людина.
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