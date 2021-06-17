Кризис закончился. Экономика в этом году вырастет, - в НБУ заявили о сворачивании антикризисных мер по поддержке банков

Национальный банк Украины сворачивает антикризисные меры поддержки банков из-за того, что кризис закончился. Это логичный шаг.

Об этом сказал заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге, инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Кризис закончился. Экономика в этом году вырастет, уже растет, как мы видим во втором квартале на фоне низкой базы прошлого года", - сказал он.

Как отметил Сологуб, НБУ ожидает, что ситуация с ликвидностью в банковской системе будет нормальной.

"И сворачивание антикризисных мер никаких проблем не несет. Потому что это именно антикризисные меры", - сказал он.

Поэтому логично, что НБУ сворачивает антикризисные меры, добавил Сологуб.

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