"Генпрокурор "ЛНР" Горенко, благодаривший Лукашенко за допрос Протасевича, обвиняется Украиной в терроризме

В отношении террористов "ЛНР", участвовавших в допросе Протасевича, есть уголовные производства.

Об этом в Facebook сообщила координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ.

"Сергей Горенко, "генеральный прокурор ЛНР", который благодарит Лукашенко за допрос Протасевича и на которого массово ссылаются украинские СМИ, обвиняемый украинским правосудием в терроризме. В 2016 году дело в отношении него было передано в Сватовский районный суд Луганской области. Слушалось при отсутствии обвиняемого", - говорится в сообщении.

По словам Решетиловой, позже суд приостановил дело, а Горенко объявили в розыск.

"Уверена, что относительно других подконтрольных РФ террористов, участвовавших в допросе Протасевича, также есть производства. Было бы очень хорошо, если бы украинские СМИ об этом отмечали в своих материалах. Потому украинское правосудие дает оценку действиям этих людей и квалифицирует их как террористов. Террорист Лукашенко приглашает террористов с "ЛНР" на допрос своего заложника. Мировое сообщество должно понимать причинно-следственные связи между безнаказанностью одних сателлитов РФ и вседозволенностью других. И что ответственность за это созданное пространство бесправия несет Российская Федерация", - отметила он.

Напомним, ранее террористы "ЛНР" поблагодарили Лукашенко за "возможность провести следственные действия" с Протасевичем и заявили о получении "признательных показаний"

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