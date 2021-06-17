Избили и заставили заплатить 15 тыс. фунтов стерлингов "долга": в Киеве задержали банду, похитившую гражданина Латвии. ФОТОрепортаж

Столичные полицейские задержала членов преступной группировки, которые имеют отношение к похищению гражданина Латвии. Среди задержанных - иностранка и двое граждан Украины. Они организовали похищение мужчины, чтобы заставить его вернуть более 15 000 фунтов стерлингов "долга".

Как инфоримрует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований.

"Установлено, что организовала похищение гражданина Латвии через своих знакомых его подруга. После прилета 15 июня в Киев мужчина и женщина приехали к дому, где их ждали двое неизвестных. В ходе общения незнакомцы, сообщили, что тот якобы задолжал деньги их совместной знакомой. В течение суток злоумышленники удерживали мужчину в доме, применяя к нему физическое насилие. Пострадавший был вынужден перечислить на счет женщины более 15 000 фунтов стерлингов и написать расписку о наличии у него долговых обязательств. После чего его отпустили", - сказано в сообщении.

Вчера, 16 июня, гражданин Латвии обратился за помощью к оперативникам Управления стратегических расследований Нацполиции. Меньше чем за сутки правоохранители установили личности злоумышленников и провели мероприятия по их задержанию.

17 июня оперативники, следователи Соломенского управления полиции при силовой поддержке спецназовцев Департамента стратегических расследований задержали трех человек. Иностранка и двое граждан Украины задержаны в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Соломенская окружная прокуратура.

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Напомним, ранее Нацполиция разоблачила лиц, заказавших и организовали похищение и убийство гражданина Сербии для завладения его состоянием.





