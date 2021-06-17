Заявление Байдена после встречи с Путиным может свидетельствовать о намерении США активно включиться в переговоры в Минском и даже Нормандском форматах, - Кондратюк

Результаты встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина станут видны через два-три месяца.

Об этом Цензор.НЕТ рассказала в интервью вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, комментируя встречу президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

По ее мнению, пока рано рано говорить о конкретных результатах переговоров президентов США и РФ, их можно будет увидеть "в двух-трехмесячной перспективе".

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"Для меня определяющим было заявление президента Байдена о непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США. Эти слова были сказаны лично в глаза Путину. Таким образом перед Кремлем были очерчены четкие красные линии. Не зря Байден отметил, что эта личная встреча была нужна для того, чтобы избежать ложных интерпретаций того, что именно он хотел донести до своего собеседника", - отметила депутат.

Также, по ее мнению, важным сигналом было то, что накануне встречи с Путиным, Байден заявил о перспективе членства Украины в НАТО через ПДЧ.

"По моему мнению, не нужно бояться того, что президент Байден в своем комментарии, по итогам встречи с Путиным, вспомнил Минские соглашения. Я бы хотела обратить внимание на такую ​​цитату Байдена: "Мы договорились продолжать дипломатические усилия в рамках Минских договоренностей". Напомню, США ранее не были участником Минских договоренностей. Поэтому это заявление может свидетельствовать о намерении США активно включиться в переговорный процесс в рамках Минских договоренностей и даже Нормандского формата", - акцентировала Кондратюк.

Вместе с тем, вице-спикер отметила, что Минский процесс не может быть догмой.

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"Украине нужно искать разные и наиболее выгодные для нас форматы мирного урегулирования ситуации. Не стоит привязываться только к одному документу, который, кстати, официально не является частью украинского законодательства. Нам не нужна реанимация Минского процесса ради только самого факта его реанимации. Украине нужен результат, основанный на наших национальных интересах, уважении суверенитета и территориальной целостности", - резюмировала она.

С оценками других политиков встречи Байдена и Путина можно ознакомиться в материале Цензор.НЕТ "Зустріч Байдена і Путіна: якими мають бути висновки для України? Відповідають українські політики і дипломати" здесь.