Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд

Президент США Джо Байден в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным призвал подумать, следует ли России увеличивать зависимость от Китая.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

"Президент ясно призвал подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, учитывая планы Пекина на мировой арене", - отметила она.

Нуланд в настоящее время находится в Брюсселе, чтобы, в частности, обсудить с партнерами в НАТО и ЕС итоги саммита РФ-США.

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