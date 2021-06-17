Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд
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Президент США Джо Байден в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным призвал подумать, следует ли России увеличивать зависимость от Китая.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
"Президент ясно призвал подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, учитывая планы Пекина на мировой арене", - отметила она.
Нуланд в настоящее время находится в Брюсселе, чтобы, в частности, обсудить с партнерами в НАТО и ЕС итоги саммита РФ-США.