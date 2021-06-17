ВАКС заочно арестовал экс-чиновницу Приватбанка для ее объявления Интерполом в международный розыск, - САП

Высший антикоррупционный суд (ВАСК) вынес решение о заочном аресте бывшего руководителя одного из подразделений "ПриватБанка" для объявления подозреваемой в международный розыск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"17 июня 2021 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному с прокурором САП, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения одной из подозреваемых по делу "ПриватБанка" – бывшему руководителю одного из подразделений банковского учреждения", - следует из сообщения.

"Так, сторона обвинения с целью реализации возможностей международного полицейского сотрудничества в соответствии с Инструкцией о порядке использования правоохранительными органами Украины информационной системы Международной организации уголовной полиции - Интерпол, обратилась в ВАКС с ходатайством об избрании указанному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей на основании ч. 6 ст. 193 УПК Украины, то есть без участия подозреваемого", - отмечают в САП.

17 июня данное ходатайство было удовлетворено. Таким образом, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения - заочный арест до ее задержания и доставки в суд для избрания меры пресечения.

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"Указанное постановление суда является основанием для инициирования публикации Генеральным секретариатом Интерпола красной карточки оповещения с целью розыска, задержания, ареста, ограничения свободы передвижения и последующей выдачи (экстрадиции) лица в Украину", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, напоминается, что заочно арестованная экс-чиновница ПриватБанка фигурирует в деле о хищении свыше 136 млн гривен банка за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным. Фигурантов дела подозревают в том, что они на основании ложных документов выплатили средства банка связанному с финучреждением лицу.

"Действия лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, то есть растрата и пособничество в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, которое совершено по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах", - уточнили в САП.

Бывшему председателю правления дополнительно инкриминируется составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, в т.ч. повлекших тяжкие последствия, которые совершены по предварительному сговору группой лиц - ч. 1,2 ст. 366 УК Украины.

По данным СМИ, речь идет о экс-руководителе департамента "ПриватБанка" Елене Бычихиной.

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