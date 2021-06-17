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Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ

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Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ
Запрет на въезд в Украину музыкант оспаривает в Окружном административном суде Киева.

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Алишера Моргенштерна к Службе безопасности Украины относительно внесения его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску", - сказано в сообщении.

Моргенштерн хочет, чтобы суд признал противоправным обращение СБУ в Минкультуры о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

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Также он просит отменить приказ Минкультуры Украины о внесении его в соответствующий список.

Как сообщалось, в апреле 2021 года Министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ внесло российского музыканта Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

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Топ комментарии

  • Anatoliy A 006b9dda
    Включите этому животному вечный бан.Пусть свое дерьмо на своей помойке лепечет
  • armamagedoniks
    Этот опущенный кусок дерьма не должен был сюда даже думать приезжать.
  • Підлога Маккартні
    Думаю зеленскому нравится творчество этого Моргенштерна. Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 989 Я слышал пару его песен. Такое же гавно как и контент 95го квартала!!!
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