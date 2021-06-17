Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ
Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.
"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Алишера Моргенштерна к Службе безопасности Украины относительно внесения его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску", - сказано в сообщении.
Моргенштерн хочет, чтобы суд признал противоправным обращение СБУ в Минкультуры о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Также он просит отменить приказ Минкультуры Украины о внесении его в соответствующий список.
Как сообщалось, в апреле 2021 года Министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ внесло российского музыканта Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.