Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ

Запрет на въезд в Украину музыкант оспаривает в Окружном административном суде Киева.

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Алишера Моргенштерна к Службе безопасности Украины относительно внесения его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску", - сказано в сообщении.

Моргенштерн хочет, чтобы суд признал противоправным обращение СБУ в Минкультуры о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Смотрите: Моргенштерна, слава Богу, решили не пускать в Украину, а Баста может въезжать - истек срок запрета, - Ткаченко. ВИДЕО

Также он просит отменить приказ Минкультуры Украины о внесении его в соответствующий список.

Как сообщалось, в апреле 2021 года Министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ внесло российского музыканта Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.