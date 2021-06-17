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Путин о переговорах с Байденом: Мы смогли понять друг друга по ключевым вопросам. Позиции во многом очень расходятся

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Путин о переговорах с Байденом: Мы смогли понять друг друга по ключевым вопросам. Позиции во многом очень расходятся
На встрече президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве стороны смогли понять друг друга по ключевым позициям. Переговоры прошли в доброжелательной атмосфере.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Обстановка была достаточно доброжелательной. Как мне кажется, мы смогли понять друг друга, понять наши позиции по ключевым вопросам. Они во многом очень расходятся", - отметил он.

По его словам, Байден является профессионалом, и с ним нужно очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить.

"Тот образ, который рисуют, может даже немного расхолаживать. Но расхолаживаться здесь нечего: Байден профессионал. И нужно очень внимательно с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас", - добавил Путин.

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  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
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  • Вася Шевченко f77d76ba
    не забыли ??? Украина - Сев. Македония в 16.00
  • Ksenia VB
    Фуйло понадіявся що Байден вже пень трухлявий, як зображає йогр рашка тв.
    А він дід з порохом.
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