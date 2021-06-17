Сборная Украины по пляжному футболу в стартовом матче Евролиги-2021 обыграла сборную Германии

Сборная Украины по пляжному футболу в матче открытия Евролиги-2021 победила сборную Германии со счетом 3:2, забив решающий гол за 20 секунд до завершения экстра-тайма.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ассоциации пляжного футбола Украины.

Украина - Германия - 3:2

Голы: Зборовский (3), Пашко (34, 39) - Бирманн (15), Корнер (34)

Отборочный тур Евро Бич Соккер Лига 2021 проходит в Португалии.

Также читайте: Шевченко об игре сборной Украины на Евро-2020: Я доволен командой. Несмотря на то, что мы проиграли матч, мы запишем его себе в плюс

Благодаря победе на старте Евролиги сборная Украины набрала 2 очка. 2 тур состоится в пятницу в 13:15, наша сборная будет играть против Азербайджана.