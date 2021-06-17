Массовая вспышка гастроэнтероколита в Харькове: госпитализированы 25 человек. Все связывают отравление с едой из общепита
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Харьковского областного центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Украины.
Сообщается, что на данный момент зарегистрировано 25 случаев отравления - 19 взрослых и 6 детей. Пациенты госпитализированы и находятся на стационарном лечении. Предварительный диагноз-гастроэнтероколит средней степени тяжести.
"Оперативные данные предварительного эпидемиологического расследования (первичный опрос больных при госпитализации) свидетельствуют, что пациенты связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания Харькова", - следует из сообщения.
Для локализации и ликвидации вспышки организовано и проводится эпидемиологическое расследование.