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Порошенко с рабочим визитом посетит Турцию: На Анталийском дипломатическом форуме обсудит интеграцию Украины в НАТО и противодействие агрессии РФ

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Порошенко с рабочим визитом посетит Турцию: На Анталийском дипломатическом форуме обсудит интеграцию Украины в НАТО и противодействие агрессии РФ
18-20 июня пятый Президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко по приглашению турецких властей совершит визит в Турецкую Республику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Так, согласно программе визита Порошенко примет участие в Анталийском дипломатическом форуме под эгидой президента Турции, а также в проведении двусторонних встреч с рядом глав внешнеполитических ведомств стран НАТО и высокопоставленными чиновниками из числа участников Форума.

Кроме того, планируется обсуждение широкого круга вопросов безопасности на повестке дня, в частности противодействия российской агрессии, укрепление двустороннего сотрудничества с партнерами Украины, продвижение европейской и евроатлантической интеграции Украины, начиная с получения Плана действий по членству в Альянсе.

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Ваву така новина порве.)
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Баканов с Венедиктовою терміново малюють повістки на допити, щоб потім показити їх у фейсбуку.
  • Olexandr Chornogorodskij
    сенсація! парашенко з самальотами накрадєного втік до туреччини! сховався від повістки в суд! скока терпіть можна такоє Порошенко с рабочим визитом посетит Турцию: На Анталийском дипломатическом форуме обсудит интеграцию Украины в НАТО и противодействие агрессии РФ - Цензор.НЕТ 5913
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