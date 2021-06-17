На встрече с Путиным был не просто Байден, а солидарный коллективный Запад: принцип "ничего об Украине без Украины" соблюдался, - нардеп "ЕС" Геращенко

Важно, что Украина звучала на встрече президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, но вызывает беспокойство публичное молчание относительно "Северного потока-2".

Об этом Цензор.НЕТ рассказала в интервью нардеп "ЕС" Ирина Геращенко, комментируя встречу президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

По ее мнению, встреча президентов США и РФ является важной.

"Я бы рассматривала ее в комплексе со всем европейским турне президента США, который подписал с британским коллегой новую "Атлантическую хартию", принял участие в саммитах G7 и НАТО, заявив о восстановлении полноценной работы Штатов в Альянсе. Лозунг европейского турне Байдена "США возвращаются". Соединенные Штаты действительно возвращаются в большую европейскую игру, и он приехал на континент прежде всего защищать и отстаивать национальные интересы своей страны - в частности, в сдерживании Китая, в вопросах безопасности, экономики", - отметила Геращенко.

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"На встрече с Путиным был не просто Байден, а солидарный коллективный Запад, и это определяло тематику и тактику этой первой встречи. Очевидно, что между лидерами нет доверия, и прощупывалась тактика геополитического сосуществования. Не только США и РФ, но и в контексте мировой повестки дня. Путин на пресс-конференции повторил нарративы Кремля по всей актуальной проблематике, начиная от внутренних проблем РФ с демократией и политическими заключенными, заканчивая Украиной; и ощущения - он нервничал. От пресс-конференции Байдена впечатление - он был философски настроен, послал определенные сигналы Путину. Ближайшие полгода покажут, насколько конструктивным был разговор", - добавила нардеп.

"Важно что Украина звучала; что накануне состоялся телефонный разговор Байдена и Зеленского, когда президенты могли сверить ключевые позиции по вопросам безопасности. То есть, формально принцип "ничего об Украине без Украины" - соблюдается. Приветствуем непреклонную позицию США по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Но бросилось в глаза, что на брифинге Байдена прозвучала только Украины в целом: ни слова о конкретном Крыме и Донбассе (хотя это был бы мощный сигнал миру о немедленном требовании по их деоккупации со стороны агрессора). Также вызывает большое беспокойство публичное молчание относительно "Северного потока-2". И, конечно, больше беспокоит то, что Украина стоит на обочине мировых процессов из-за непрофессионализма и инфантильность нынешней власти, не демонстрирует своей игры и предложений. Мы в позе инфантильного обиженного подростка, который плачется на Меркель за оружие, на США - за НАТО, на весь мир за отсутствие инвестиций, на Брюссель - за ПДЧ, на МВФ - за кредиті и т.п. Мы не предлагаем своих инициатив, мы не интересны. И это очень тревожно", - резюмировала Геращенко.

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С оценками других политиков встречи Байдена и Путина можно ознакомиться в материале Цензор.НЕТ "Зустріч Байдена і Путіна: якими мають бути висновки для України? Відповідають українські політики і дипломати" здесь.