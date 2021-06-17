Зеленский на вопрос, почему жители США должны беспокоиться об агрессии РФ против Украины: "Завтра это может случиться у них дома". ВИДЕО

В Офисе Президент больше всего хотят, чтобы США поддержали вступление Украины в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Съемочная группа американской телекомпании CBS побывала вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским на передовой на Донбассе, где пообщалась с главой государства на тему борьбы с российской агрессией.

На вопрос журналиста CBS Холли Уильямс, почему рядовой американец должен беспокоиться о том, что происходит сегодня в Украине, Владимир Зеленский ответил: "Завтра это может случиться у них дома. Почему нет?"

"По мнению экспертов, российские хакеры используют Украину как тестирующую площадку для отработки подобных тактик с целью атаки на США. Сегодня Америка поддерживает нашу страну деньгами, вооружением и путем обучения военных. Но, по словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, Украина больше всего хочет, чтобы США поддержали ее при вступлении в НАТО", - отметили в ОП.

"Мы надеемся и верим, что наш стратегический партнер США поможет нам сегодня - сейчас, не через один-два года, а сейчас", - сказал Ермак.

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