За три месяца на Донбассе погибло 12 мирных жителей, 25 ранены, - ООН
Об этом заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фаргани Гак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Наши гуманитарные коллеги рассказывают, что количество погибших (в восточной Украине - ред.) среди гражданского населения выросло в первые 5 месяцев 2021, в основном из-за взрывов мин и других взрывных элементов. В период с 1 февраля по 30 апреля, 12 человек были убиты и 25 человек ранены. Военные действия в апреле почти достигли уровня, который наблюдался до объявления режима прекращения огня в июле 2020 года ", - отметил заместитель спикера генсека ООН.
Он отметил, что улучшилась доставка гуманитарной помощи и доступ гуманитарных работников на неподконтрольные правительству территории. При этом он отметил существенную нехватку финансирования гуманитарных программ ООН для восточной Украины.
"Около 3.4 млн человек в восточной Украине нуждаются в гуманитарной помощи и защите. Гуманитарные агентства нуждаются в 168 млн долларов для обеспечения образования, продовольственной безопасности и поддержки средств к существованию, а также медицинской и другой неотложной помощи для 1.9 млн наиболее уязвимых людей. Потребность в помощи финансируется лишь на 16% ".
Фаргани Гак также отметил, что 7 лет активных боевых действий на Востоке Украины существенно повлияли на жизнь более 5 миллионов человек в Донецкой и Луганской областях.