Для Украины встреча Байдена и Путина кардинально ничего не изменила, - нардеп "Голоса" Бобровская

Встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина не стала переломным моментом в американо-российских отношениях.

Об этом Цензор.НЕТ рассказала в интервью народный депутат "Голоса", секретарь комитета ВР по вопросам внешней политики Соломия Бобровская, комментируя встречу президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

По ее мнению, сверхважных и сногсшибательных результатов от встречи президентов США и РФ ожидать не стоит.

"Первая встреча лидеров двух больших и мощных государств является важной, но не кажется так, что она стала переломным моментом в американо-российских отношениях. Стороны выразили свои позиции, убедились в позициях другой стороны, определили уже всем надоевшие красные линии, Россия немного пообвиняла коллективный Запад во всех смертных грехах - ну и все. В целом, ничего нового", - отметила парламентарий.

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"Для Украины кардинально ничего не изменилось. Что новое прозвучало, так это то, что, по словам Дмитрия Козака, россияне могут рассмотреть вариант добавления Штатов в Минский процесс. Но при условии его полного и постатейного выполнения. Путин подтвердил, что вопрос вступления Украины в НАТО "даже не обсуждается" - что означает, что Москва будет пытаться помешать этому всеми силами. Но это не то чтобы большая новость для нас", - добавила Бобровская.

"По Минску вряд ли произойдет какой-то прогресс. Украина не может выполнить Минские договоренности такими, какими они есть сейчас, а Россия не согласится ни на что другое. Поэтому, по моему мнению, эта патовая ситуация в ближайшее время не изменится, если Украина не примет каких-то резких шагов. Нам стоит следить, чтобы руководство государства не поддалось на манипуляции России. Потому что что-то хуже кремлевского сценария для Украины и представить трудно", - резюмировала нардеп.

С оценками других политиков встречи Байдена и Путина можно ознакомиться в материале Цензор.НЕТ "Зустріч Байдена і Путіна: якими мають бути висновки для України? Відповідають українські політики і дипломати" здесь.