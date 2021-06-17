Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Рады.
"Согласно выводам комитета, законопроект №5599 не противоречит целям Соглашения об ассоциации (с ЕС. - Ред.), но требует доработки с целью учета положений статьи 282 Соглашения об ассоциации в части надлежащего соблюдения принципа правовой определенности, полного учета положений Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 (Общий регламент о защите данных)", - следует из сообщения.
Кроме этого, отмечается, что при доработке законопроекта члены комитета рекомендуют учесть Европейскую конвенцию по правам человека, Хельсинкский Заключительный акт и рекомендации Парламентской Ассамблеи СЕ №1516.
Также подчеркивается, что документ требует заключения Уполномоченного ВР по правам человека.