Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС

Сегодня, 17 июня, Комитет Верховной рады по вопросам интеграции Украины в ЕС рассмотрел законопроект авторства президента Владимира Зеленского №5599 об олигархах. Члены комитета отметили, что документ нуждается в доработке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Рады.

"Согласно выводам комитета, законопроект №5599 не противоречит целям Соглашения об ассоциации (с ЕС. - Ред.), но требует доработки с целью учета положений статьи 282 Соглашения об ассоциации в части надлежащего соблюдения принципа правовой определенности, полного учета положений Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 (Общий регламент о защите данных)", - следует из сообщения.

Кроме этого, отмечается, что при доработке законопроекта члены комитета рекомендуют учесть Европейскую конвенцию по правам человека, Хельсинкский Заключительный акт и рекомендации Парламентской Ассамблеи СЕ №1516.

Также подчеркивается, что документ требует заключения Уполномоченного ВР по правам человека.

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