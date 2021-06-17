Новости • Агрессия России против Украины, Силовики

Двое военнослужащих 55-й ОАБр крали со склада и продавали военное имущество, - прокуратура. ФОТО

5 37131
В Запорожской области правоохранителями задержаны двое военнослужащих 55-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ по факту хищения военного имущества (ч. 3 ст. 410 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Двое военнослужащих 55-й ОАБр крали со склада и продавали военное имущество, - прокуратура 01

По данным следствия, указанные лица, имея свободный доступ к складским помещениям воинской части, совершали кражи вещевого имущества (бронежилеты, каски, спальные мешки), которые в дальнейшем сбывали за денежные средства.

Во время сбыта похищенного вещевого имущества военнослужащих задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.

Двое военнослужащих 55-й ОАБр крали со склада и продавали военное имущество, - прокуратура 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Хищение военного имущества выявлено в одном из вузов Минобороны в Харькове, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Двое военнослужащих 55-й ОАБр крали со склада и продавали военное имущество, - прокуратура 03

Сейчас проводятся обыски по месту жительства задержанных, решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Nikolai Soloxno
    А какие патриотическо-героические тату. Эти руки не могут воровать!
  • Yuriy Smith
    а вот так как унитазы в НАСА покупали как будто они из платины, и вообще - драка за госзаказы везде стоит очень крупная, только перья летят, - но все и везде патриоты.
    русня, говорят, чеченцам продавала не только все что нужно для пленения солдатиков, но и самих солдатиков.
    б*же, ну невозможно человека, особенно советского(!) убедить шо воровать это не очень неплохо то.
    \\\\\\\\\\\\\\\Работал я в свое время в организации, которая эксплуатирует три морских добывающих платформы на дальнем востоке нашей родины. Вот пара зарисовок оттуда:

    1. Каждая из платформ в обязательно порядке оснащена спасательными плотами. Это не надувная хлипкая конструкция и не херня из бревен и веревок - это высокотехнологичное изделие из стеклопластика, полностью закрываемое, с люками и мотором. Кто хочет - гуглите TEMPSC.

    Такая конструкция позволяет спасаться и спускать плот даже в шторм. Рассчитано было так, что такой плот с людьми внутри может продержаться автономно довольно долго, до подхода спасателей. Опять же, в соответствии с правилами плот этот оснащен всякими штуками для жизнеобеспечения - свистки, фонари, запас воды, жилеты и пр.

    Так мне тамошний специалист по охране труда рассказывал, что они вынуждены были увеличить количество инспекций этих плотов и постоянно пополнять запасы средств жизнеобеспечения. Люди, которые работают на нефтяной платформе, у которых зарплата как у директора банка, люди, для которых этот плот является последней надеждой на спасение, случись что - эти люди ******* с плотов батареи для радиобуя, фонари, свистки и ПИТЬЕВУЮ МАТЬЕГО ВОДУ! В бутылочках полулитровых. У них в столовой 5 сортов мяса и рыбы, гарниры, молочка, соки, мороженое, но воду ******* постоянно. Потому, что пить охота, а идти далеко.

    Он говорит "мы собрание собираем с персоналом, спрашиваем их "вы понимаете, что эти фонари и эта вода - ваш же шанс на жизнь? Что в случае происшествия вы же можете оказаться в плоту, который вы разукомплектовали, сами же в жопе без связи и воды?". Все все понимают, но каждые **** полгода плоты разукомплектованы вдрызг!" Просвечивают багаж по прилету с платформы - у мужика спасательный жилет в сумке. Зачем тебе **** спасательный жилет в твоих степях? Молчит, и глаза жалобные - не увольняй начальник, бес попутал.

    2. История более трешовая и менее понятная. На досмотре по прилету с платформы попадается один из младших менеджеров кейтеринговой компании, которая кормила людей на платформе с...КОРОБКОЙ МОРОЖЕННЫХ КУРИНЫХ ОКОРОЧКОВ. Думаете все? *******! ПРОСРОЧЕННЫХ!!! Просроченных *****, предназначенных к утилизации, окорочков! Коробку стандартную, столько в ней, килограмм 7?
    Менеджер отдела морских объектов так ***** от этого, что попросил чувака перед увольнением заглянуть к нему на разговор:
    - Ты же знал, что багаж просвечивают после прилета с платформы?
    - Знал.
    - И все равно повез?
    - Повез.
    - Что твой проступок вскроется, а это 100% увольнение - тоже знал?
    - Ну..да.
    - Почему? Это же просроченные окорочка мороженые, тебе что, дома есть нечего? Тебе домой лететь 9 часов, они же все равно растают. В чем смысл?
    - Ну, понимаете, мне когда сказали что они просроченные и их нужно утилизировать как отходы - я так не могу. У меня рука просто не поднялась. Они мне не нужны и даром, я прекрасно догадывался, что их найдут у меня с вероятностью 99% НО Я НЕ МОГУ ПО ДРУГОМУ!

    Мудак потерял работу, на которой он получал 250-300 за вахту за коробку сырой курицы. Но по другому он не мог!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
  • дмитрий иванов 527db324
    Чем больше героических татушек, мужественных бородок, агрессивных патчей, нашивочек, значков, тем чаще всего сидел в тылу, на складе и за компом, а то и дербанил
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости