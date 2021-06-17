Двое военнослужащих 55-й ОАБр крали со склада и продавали военное имущество, - прокуратура. ФОТО
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В Запорожской области правоохранителями задержаны двое военнослужащих 55-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ по факту хищения военного имущества (ч. 3 ст. 410 УК Украины).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.
По данным следствия, указанные лица, имея свободный доступ к складским помещениям воинской части, совершали кражи вещевого имущества (бронежилеты, каски, спальные мешки), которые в дальнейшем сбывали за денежные средства.
Во время сбыта похищенного вещевого имущества военнослужащих задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас проводятся обыски по месту жительства задержанных, решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения.