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Госдума РФ требует наказать украинских фанатов за скандирование "Путин - х#йло!"

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Госдума РФ требует наказать украинских фанатов за скандирование "Путин - х#йло!"
Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал жестко отреагировать на оскорбление президента России Владимира Путина украинскими фанатами на матче Евро-2020 в Бухаресте Украина — Северная Македония.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.Ru".

"Это, однозначно, хорошо спланированная провокация против России. На нее необходимо жестко отреагировать. УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ, провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости", — сказал Свищев.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    це Македонія співала..нас там нет
  • Олег Куницин
    Это были македонцы, которые купили атрибуты украинских болельщиков в ближайшем спортивном магазине.
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Госдума РФ требует наказать украинских фанатов за скандирование "Путин - х#йло!" - Цензор.НЕТ 9314
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