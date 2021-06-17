"Спасибо за настоящий футбольный триллер", - Зеленский поздравил сборную по футболу с первой победой на Евро-2020

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил футболистов сборной страны с победой в матче чемпионата Европы-2020 против Северной Македонии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter в четверг.

"Украина vs Северная Македония - 2:1! Напряженный поединок и такая необходимая победа! Спасибо за настоящий футбольный триллер, спасибо за важные три пункта! Слава Украине!", - отметил Зеленский.

Сборная Украины во втором матче чемпионата Европы по футболу победила сборную Северной Македонии со счетом 2: 1. Матч проходил в Бухаресте в четверг.