Технику для "Цитруса" завозили через 60 подставных ФОП, налогов не уплачено на 13,3 млн грн, - источник

На компанию завели дело, но следователь закрыл его, опираясь только на показания менеджмента "Цитруса". Теперь этим вопросом занимается ГБР.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, с июля по октябрь 2019 года ООО "Смарт гаджет" ввозило в Украину смартфоны и электронику по заниженным ценам для продажи в сети "Цитрус".

В схеме были задействованы ряд компаний и 60 подставных физлиц-предпринимателей. Вычислить их удалось благодаря тому, что все они подавали отчетность с одного IP-адреса.

Всего за 4 месяца предприниматели уклонились от уплаты налогов в сумме 13,3 млн грн.

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Против них открыли дело, но в декабре 2019 года производство было закрыто. По данным источника, дело закрыли, основываясь только на показаниях должностных лиц предприятий-нарушителей.

Теперь ГБР расследует, как благодаря коррупционным связям предпринимателям удалось добиться закрытия дела. При этом, по словам источника, и в ГБР расследование продвигается медленно, а материалы фактически пылятся на полке.

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