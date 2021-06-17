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СБУ: Мы готовы судиться с Моргенштерном

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СБУ: Мы готовы судиться с Моргенштерном
Служба безопасности Украины действует исключительно в рамках законодательства и готова защищать свою позицию в суде.

Об этом пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко заявил в комментарии "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ. Таким образом он прокомментировал иск от российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

"Служба безопасности Украины действует исключительно в рамках законодательства и в письме, направленном в Министерство культуры и информационной политики Украины, содержится аргументированная позиция, почему СБУ рекомендует включить данное лицо в перечень. Мы стоим на страже национальных интересов Украины и готовы защищать нашу позицию в суде", - сказал Дехтяренко.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Окружной административный суд Киева поступил иск от российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) к Службе безопасности Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Сейчас суд решает, открывать ли по этому иску производство.

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Нахрена вы эти заявления делаете?
    Послали нах. и точка.
    Комментировать иск кацапского дегенерата, это просто себя не уважать.
  • Олег Куницин
    Блдь, нахрена вы пиарите это опущенное кацапоничтожество. Нужно было сказать, что по законам Украины говно подавать в суд не может, потому что оно говно. А раз так, то на нэт и суда нэт.
  • Владимир Ершов e41b99fb
    Было бы с кем судиться.
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