СНБО должен рассмотреть угрозу дефицита продовольствия, – Палица
Об этом заявил лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Бездействие правительства привело к тому, что уже осенью в Украине может возникнуть дефицит продовольствия, и мы будем вынуждены закупать агросырье в Европе по гораздо более высоким ценам. Это реальная угроза национальной безопасности, которую нельзя допустить! Призываю президента срочно созвать Совет национальной безопасности и обороны и рассмотреть вопросы обеспечения продовольственной безопасности Украины", - заявил Палица.
По его словам, необходимо ограничить экспорт сырья и продовольствия для предотвращения значительного роста цен на внутреннем рынке, а также ввести дополнительные стимулы для ввоза в Украину сырья и товаров критического импорта.
Кроме того, Игорь Палица призывает пересмотреть социальные стандарты в соответствии с ростом цен на продукты питания и коммунальные услуги, в частности, размеры минимальной пенсии, зарплаты и материальной помощи для малообеспеченных и многодетных семей.
Также, по словам народного депутата, Верховная Рада обратиться в Национальный банк Украины относительно пересмотра монетарной политики с учетом инфляционного всплеска, который ожидается осенью.