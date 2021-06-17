СНБО должен рассмотреть угрозу дефицита продовольствия, – Палица

Отсутствие адекватной реакции правительства на резкий рост мировых цен привело к тому, что уже осенью в Украине может возникнуть дефицит продовольствия. Это угроза национальной безопасности, которую необходимо срочно вынести на рассмотрение СНБО.

Об этом заявил лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Бездействие правительства привело к тому, что уже осенью в Украине может возникнуть дефицит продовольствия, и мы будем вынуждены закупать агросырье в Европе по гораздо более высоким ценам. Это реальная угроза национальной безопасности, которую нельзя допустить! Призываю президента срочно созвать Совет национальной безопасности и обороны и рассмотреть вопросы обеспечения продовольственной безопасности Украины", - заявил Палица.

По его словам, необходимо ограничить экспорт сырья и продовольствия для предотвращения значительного роста цен на внутреннем рынке, а также ввести дополнительные стимулы для ввоза в Украину сырья и товаров критического импорта.

Кроме того, Игорь Палица призывает пересмотреть социальные стандарты в соответствии с ростом цен на продукты питания и коммунальные услуги, в частности, размеры минимальной пенсии, зарплаты и материальной помощи для малообеспеченных и многодетных семей.

Также, по словам народного депутата, Верховная Рада обратиться в Национальный банк Украины относительно пересмотра монетарной политики с учетом инфляционного всплеска, который ожидается осенью.