МИД РФ: законопроект Зеленского о борьбе с олигархами напоминает расправу с неугодными

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о противодействии влиянию олигархов напоминает инструмент для расправы с неугодными политиками и бизнесменами.

Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские государственные СМИ.

"Под предлогом борьбы с олигархами недавно Владимиром Зеленским внесен законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". В случае его одобрения президент получит весьма широкие возможности для избирательного или, лучше сказать, волюнтаристского применения новых "правовых норм". Существенно расширятся и полномочия СНБО. Все это больше похоже на инструмент для расправы с неугодными киевским властям политиками и бизнесменами", - сказала Захарова.

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