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Со среды 23 июня Украина открывает все пункты пропуска с Польшей, - Госпогранслужба

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Со среды 23 июня Украина открывает все пункты пропуска с Польшей, - Госпогранслужба
Со среды, 23 июня, все украинские пункты пропуска на границе с Польшей откроются. В частности, пункты пропуска Устилуг, Смильница и Угринов, которые были закрыты во время локдауна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель директора департамента - начальник управления организации пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы Украины Юрий Лысюк.

"Сейчас принимается решение польским правительством и нас будет официально проинформирован о том, что с 23 июня с полуночи будут открыты пункты пропуска, которые сейчас не работают. Это Смильница, Угринов, Устилуг", - заявил он.

Он также добавил, что в связи с открытием новый пунктов пропуска на границе с Польшей пассажиропоток и очереди уменьшатся. При этом он отметил, что в случае необходимости выехать в Евросоюз, лучше это делать с понедельника по среду, поскольку нет очередей на границах.

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Топ комментарии

  • Andrew86
    Хорошо бы, если бы Польша, наконец, одумалась, и по примеру Болгарии, Греции, испании и др.стран начала пускать туристов-украинцев, а не только заробитчан.
  • Sophia-Maria Duglass
    Полякам надо создать возможность ездить в Одессу по выходным
    А для этого сделать автобан Одесса - Броды- Львов
  • Sophia-Maria Duglass
    Сейчас ещё внутри ЕС НЕ ВСЕ СТРАНЫ ОТКРЫЛИСЬ
    Вот мне до Австрии 10 минут , там хорошие продукты . Но мы пока въезжать не можем без тестов
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