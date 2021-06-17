Разумков о драке в Раде: Ситуация была неприятная

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал "неприятной ситуацией" сегодняшнюю драку в парламенте. Он не исключает, что этот вопрос может рассмотреть комитет по вопросам регламента.

Об этом Разумков сказал в комментарии "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"У меня был разговор и с председателем комитета, и обратился ко всем коллегам, что они в первую очередь должны думать, что они говорят с высокой трибуны нашего государства. И не только с трибуны, а в зале Верховной Рады Украины, потому что это вредит не им лично, это вредит парламенту Украины, это вредит Украине", - сказал Разумков.

Он выразил надежду, что подобные ситуации больше не повторятся.

"Ситуация была неприятная, прозвучали слова, мягко говоря, неправильные, по моему мнению. Коллеги на это эмоционально отреагировали, но достаточно быстро мы вернулись к работе... Я уверен, что будет обращение в комитет по вопросам регламента. Я провел короткое совещание на президиуме, и мы вернулись к нашей работе", - добавил спикер.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 17 июня в Верховной Раде произошел конфликт между главой парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, "слугой народа" Никитой Потураева и фракцией "Оппозиционная платформа - За жизнь". Потураев сказал, что "эпоха бедности" закончится, когда восставший народ расстреляет фракцию "ОПЗЖ". После этого нардепы "ОПЗЖ" пошли в рукопашную.

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