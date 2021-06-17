Украинский боец получил пулевое ранение вблизи Новотошковского вечером 17 июня, – ОТГ "Север"

На Донбассе вблизи населенного пункта Новотошковское украинский военнослужащий получил пулевое ранение в результате прицельного обстрела со стороны российских наемников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Оперативно-тактическая группировка ''Север''.

"Сегодня, 17 июня, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", около 18:30, в результате прицельного обстрела российско-террористическими вооруженными формированиями позиций наших подразделений, вблизи населенного пункта Новотошковское, военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение", – говорится в сообщении на странице группировки в Facebook.

После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние военнослужащего - средней тяжести.

"На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины", - добавили в ОТГ.

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