Нуланд проинформировала Кулебу о содержании переговоров Байдена и Путина в Женеве, - МИД
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Американская дипломатка рассказала, что в ходе переговоров Президент США Джозеф Байден четко и твердо заявил Президенту России о крепкой поддержку Соединенными Штатами Америки суверенитета и территориальной целостности Украины, которая и в дальнейшем будет оставаться незыблемой. Виктория Нуланд подчеркнула непоколебимую преданность США принципа "Никаких договоренностей об Украине без Украины" на переговорах с Россией и любыми другими странами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что собеседники обсудили подготовку к будущему визиту Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки и отметили обоюдную настроенность сделать его максимально содержательным и результативным.