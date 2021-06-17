Нуланд проинформировала Кулебу о содержании переговоров Байдена и Путина в Женеве, - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд, которая подробно проинформировала его о содержании и результатах переговоров американской и российской сторон в Женеве 16 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Американская дипломатка рассказала, что в ходе переговоров Президент США Джозеф Байден четко и твердо заявил Президенту России о крепкой поддержку Соединенными Штатами Америки суверенитета и территориальной целостности Украины, которая и в дальнейшем будет оставаться незыблемой. Виктория Нуланд подчеркнула непоколебимую преданность США принципа "Никаких договоренностей об Украине без Украины" на переговорах с Россией и любыми другими странами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собеседники обсудили подготовку к будущему визиту Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки и отметили обоюдную настроенность сделать его максимально содержательным и результативным.

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