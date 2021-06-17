Азербайджан хочет купить разработку "Дії"
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Азербайджан заинтересован заказать в Украине разработку мобильного приложения "Дія", созданного украинским специалистами.
Об этом "Радіо Свобода" стало известно из из ответа на запрос в Офис президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Впрочем, пока неизвестно, сколько Украина может заработать на продаже.
"Учитывая то, что продолжаются переговоры и окончательных договоренностей о продаже мобильного приложения или технологии его разработки пока нет - информация о возможной стоимости от продажи концепта отсутствует", - сообщили в ведомстве.
Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что несколько стран уже заказывают в Украине концепт приложения "Дія".