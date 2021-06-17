Главные новости 17 июня: массовая драка в Раде, Украина обыграла Северную Македонию

В парламенте - самая массовая драка этого созыва, в Минюсте - обыски ГБР, Украина празднует победу над Северной Македонией, - главные новости 17 июня.

Защитник Украины ранен на Донбассе

Около населенного пункта Новотошковское защитник Украины получил пулевое ранение во время прицельного обстрела со стороны наемников РФ. Военнослужащего доставили в госпиталь в состоянии средней тяжести.

Драка в парламенте

Рукопашную спровоцировал "Слуга народа" Потураев. Он, выступая с трибуны, сказал, что "эпоха бедности" закончится тогда, когда восставший народ расстреляет фракцию "ОПЗЖ". ОПЗЖисты стали прорываться к трибуне с Потураевым, у них на пути встали "Слуги народа". Кива зажал в мощных объятьях Тищенко, Шуфрич пытался их растащить. "В тюрьме будет сидеть, гнида", - прокомментировал высказывание Потураева Рабинович.

Вскоре работа Рады была восстановлена. Потураев говорит, что не желает никому из ОПЗЖ лютой смерти. Разумков обещает, что вопрос о драке вынесут на рассмотрение регламентного комитета Рады. "Ситуация была неприятная", - прокомментировал спикер.

Обыски в Минюсте

ГБР обыскивает Антирейдерскую комиссию Министерства юстиции. Об этом сообщил министр Малюська. Задержанных нет, в рамках какого расследования проходят обыски - пока неизвестно.

Моргенштерн подал в суд на СБУ

Российский рэпер хочет оспорить запрет на въезд в Украину в Окружном административном суде. В ОАСК пока не решили, открывать ли по этому иску производство. В СБУ уже заявили, что стоят на страже национальных интересов Украины, и к суду - готовы.

Самолет-нелегал из Румынии поймали аж под Бердичевом

Самолет залетел на территорию Украины ночью. От границы он добрался до аэродрома в Бердичеве Житомирской области и там сел. Когда его попытались задержать пограничники, пилот вновь поднялся в воздух. Тогда пограничники задержали человека, который координировал движение самолета с земли, и после этого воздушное судно приземлилось. На борту был пилот и двое пассажиров. Они задержаны.

Украина обыграла Северную Македонию

Украина дважды отличилась в первом тайме - голы на счету Ярмоленко (29 минута) и Яремчука (34). Македонцы отыграли 1 мяч во втором тайме - на 57 минуте забил Алиоски.

В Госдуме РФ хотят наказать украинцев за "Путин - х#йло"

Кричалка, звучавшая во время матча "Украина-Северная Македония", задела члена комитета Госдумы РФ по физкультуре Дмитрия Свищева. "Это однозначно хорошо спланированная провокация против России. На нее необходимо жестко отреагировать. УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ, провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости", - сказал Свищев.