Профильный комитет рекомендует Раде принять закон о коренных народах

Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений на заседании 16 июня рекомендовал парламенту принять законопроект о коренных народах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.



"По результатам обсуждения народные депутаты приняли решение рекомендовать Верховной Раде Украины включить проект закона №5506, поданный президентом Украины [Владимиром Зеленским], в повестку дня пятой сессии Верховной Рады Украины ІХ созыва и по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу и в целом как закон с учетом предложений комитета", – говорится в сообщении пресс-службы парламента.



В пояснительной записке к законопроекту указано, что его цель – определение правового статуса коренных народов Украины и установление для них правовых гарантий на полное владение всеми правами человека и основными свободами, которые установлены нормами международного права, а также предусмотрены в Конституции и законах Украины.

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Напомним, Зеленский внес в ВР законопроект о коренных народах Украины.

Президентский законопроект о коренных народах законодательно закрепляет, что коренными народам в Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки.

В Госдуме РФ считают законопроект Зеленского о коренных народах Украины "оскорблением исторической памяти". Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что законопроект полностью соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и Конституции Украины.