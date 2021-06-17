Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович

Ответственность за поток в Керчи несет оккупационная администрация. После 2014 года тут ни разу не чистили русла рек, через которые вода обычно стекала после ливней.

Об этом рассказала редактор местного сайта Белла Демидович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

По ее словам, по городу протекают несколько небольших рек, которые в обильные дожди становятся водоотводами.

"Начиная с 2014 года, когда пришла Россия, эти реки никто не чистил. Русло никто не чистил. У нас постоянно в городе идут споры между администрацией и людьми, которые проживают в городе у этих рек. Почему не чистят эти реки? Через них отходит лишняя вода после ливней. У нас и раньше было такое, что дамбы прорывали. Но в последний раз это было в 2001-2002 годах. Всегда у нас реки чистили. Сейчас же это не реки, а чащи с деревьями, заросли тростника и мусор. Если бы у нас реки почистили, то такого трэша не было бы", – убеждена крымчанка.

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Журналистка отметила, что оккупанты "обещают" оказать пострадавшим от потопа материальную помощь. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации: "Но ты же не можешь оценить стоимость подтоплений, того, что тебе стоило купить все эти вещи. Что тебе стоило привести в порядок квартиру".

Напомним, 17 июня в сети обнародовали кадры, как глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов передвигается на лодке, а за ним плывут несколько, как утверждают пользователи, спасателей. Как оказалось, оккупированную Керчь в результате проливных дождей затопило.

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На завтра в городе снова объявили штормовое предупреждение. Сейчас управляющие компании, коммунальщики пытаются залатать дыры на крышах.