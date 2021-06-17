Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович
Об этом рассказала редактор местного сайта Белла Демидович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
По ее словам, по городу протекают несколько небольших рек, которые в обильные дожди становятся водоотводами.
"Начиная с 2014 года, когда пришла Россия, эти реки никто не чистил. Русло никто не чистил. У нас постоянно в городе идут споры между администрацией и людьми, которые проживают в городе у этих рек. Почему не чистят эти реки? Через них отходит лишняя вода после ливней. У нас и раньше было такое, что дамбы прорывали. Но в последний раз это было в 2001-2002 годах. Всегда у нас реки чистили. Сейчас же это не реки, а чащи с деревьями, заросли тростника и мусор. Если бы у нас реки почистили, то такого трэша не было бы", – убеждена крымчанка.
Журналистка отметила, что оккупанты "обещают" оказать пострадавшим от потопа материальную помощь. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации: "Но ты же не можешь оценить стоимость подтоплений, того, что тебе стоило купить все эти вещи. Что тебе стоило привести в порядок квартиру".
Напомним, 17 июня в сети обнародовали кадры, как глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов передвигается на лодке, а за ним плывут несколько, как утверждают пользователи, спасателей. Как оказалось, оккупированную Керчь в результате проливных дождей затопило.
На завтра в городе снова объявили штормовое предупреждение. Сейчас управляющие компании, коммунальщики пытаются залатать дыры на крышах.