США сдержали обещание не договариваться об Украине без Украины, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал вчерашнюю встречу президентов России и США в Женеве. По его словам, США сдержали обещание не договариваться с Россией об Украине без Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его комментарии агентству Reuters.

Министр напомнил, что украинская сторона договаривалась с Белым домом о том, что президенты США и России на встрече не будут заключать никаких договоренностей по Украине.

"Президент (России - ред.) Путин не увидел ... ни одного предложения со стороны США торговаться по украинскому вопросу. И это вопрос принципа, потому что мы договорились с США о том, что никакие соглашения в отношении Украины не будут заключены без Украины, и Америка выполнила свое обещание", - сказал Кулеба.

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