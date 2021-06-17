Отлетевшее от фуры колесо убило 30-летнего пешехода на Ривненщине
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Колесо отлетело от грузовика во время движения и серьезно травмировало пешехода. Мужчина умер в больнице.
Об этом сообщает Ривненский областной центр экстренной медицинской помощи, информирует Цензор.НЕТ.
Трагедия произошла в населенном пункте Березное. Оторвавшееся колесо оторвало мужчине правую руку. Медики оказали ему первую помощь и доставили в больницу. Но в больнице потерпевший скончался.
Причины и обстоятельства случившегося выясняет полиция.