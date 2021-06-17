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Отлетевшее от фуры колесо убило 30-летнего пешехода на Ривненщине

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Отлетевшее от фуры колесо убило 30-летнего пешехода на Ривненщине
Колесо отлетело от грузовика во время движения и серьезно травмировало пешехода. Мужчина умер в больнице.

Об этом сообщает Ривненский областной центр экстренной медицинской помощи, информирует Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла в населенном пункте Березное. Оторвавшееся колесо оторвало мужчине правую руку. Медики оказали ему первую помощь и доставили в больницу. Но в больнице потерпевший скончался.

Причины и обстоятельства случившегося выясняет полиция.

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Топ комментарии

  • Павло Хмарний
    Відколи це Урали-лісовози стали фурами?
  • Colt
    Кто-то по закону отвечает за техническое состояние этого грузовика.
    И этот кто-то должен без вариантов сесть.
    А водила должен кормить семью убитого им человека.
  • Pavel Preobrazhenskiy
    Ужас...нелепость ппц
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